Autofahrer fährt Mutter und Kind an

Nr. 2328

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurden gestern Nachmittag eine Mutter und ihr Kind verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 58-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Auto auf der Mollstraße von der Torstraße kommend in Richtung Otto-Braun-Straße unterwegs. An der Kreuzung Otto-Braun-Straße/Mollstraße fuhr der Mann die 26-jährige Frau und ihr dreijähriges Kind an, die dort die Kreuzung überquerten. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau eine Verletzung am Kopf und das Kind Verletzungen unter anderem an einem Arm und Bein sowie nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma. Beide kamen nach einer medizinischen Erstversorgung am Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).