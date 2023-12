Durchsuchungen und Festnahme im Rahmen der Aufklärung einer Einbruchserie

Nr. 2327

Gestern Vormittag gegen 9.30 Uhr vollstreckte die Polizei Berlin von der Staatsanwaltschaft beantragte Durchsuchungsbeschlüsse an den Melde- und Aufenthaltsadressen zweier 20 und 22 Jahre alter Männer in Marzahn und Charlottenburg-Nord. Sie stehen im Verdacht, im September und Oktober dieses Jahres neun Einbrüche, fünf davon lediglich versucht, in Gewerbeobjekte in Marzahn begangen zu haben. Acht dieser Einbrüche sollen sechs Ladengeschäfte in unmittelbarer Nachbarschaft an der Marzahner Promenade betroffen haben: In eine Pizzeria sollen die zwei Männer gleich dreimal eingebrochen sein, jeweils einmal bei einem Hörgeräteakustiker, einem Sonnenstudio, einem Küchenstudio, einem Blumengeschäft und einem Tabakladen. Die neunte Tat soll sich bei einer anderen Pizzeria in Marzahn zugetragen haben.

Der 22-Jährige wurde aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls festgenommen, aber von der Untersuchungshaft verschont. Der 20-Jährige befindet sich wegen eines anderen Tatvorwurfs ohnehin bereits in Untersuchungshaft. Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel zum aktuellen Verfahren sowie weiteres Diebesgut aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu werden fortgeführt.