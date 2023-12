Jugendlichen angegriffen und beraubt – Wer kennt diese Männer?

Nr. 2326

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera und eines privaten Handyfotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen stieg ein Jugendlicher am Freitag, den 21. Juli 2023, gegen 15.50 Uhr, am Bahnhof Adlershof aus einer S-Bahn aus. Kurz danach sollen die Abgebildeten dem damals 16-Jährigen in der Ernst-Augustin-Straße von hinten die Beine weggezogen und ihn geschubst haben, sodass der Jugendliche zu Boden fiel. Als er auf dem Boden lag, sollen die Gesuchten gegen sein Gesicht und seinen Hinterkopf getreten haben, wodurch der Angegriffene zeitweise das Bewusstsein verlor und Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper erlitt. Als Passanten hinzukamen, sollen die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung S-Bahnhof Adlershof geflüchtet sein. Anschließend bemerkte der Jugendliche, dass sein Smartphone und seine Geldbörse fehlten.

Am selben Tag gegen 16 Uhr sollen dieselben Gesuchten auf dem Gehweg in der Schnellerstraße 105 in Niederschöneweide eine Frau und einen Mann in ein Gespräch verwickelt haben, nach kurzer Zeit aggressiv geworden sein und den Mann mit einem Schlag ins Gesicht verletzt haben.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

etwa 15 bis 20 Jahre alt

circa 185 cm groß

kräftige Statur

dunkle Haare

etwa 15 bis 20 Jahre alt

circa 180 cm groß

schlanke Statur

blonde Haare

Gipsverband am rechten Handgelenk

Wer kennt die abgebildeten jungen Männer und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Treptow zu Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-373310, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-371100 sowie per E-Mail entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache können Informationen gegeben werden.