Metallgitter und E-Roller von Hochhaus geworfen

Nr. 2325

Gestern Nachmittag riefen Zeugen die Polizei zu einem Hochhaus in Marzahn. Passanten bemerkten gegen 17.40 Uhr mehrere Jugendliche in einem Laubengang der 18. Etage eines Hochhauses an der Blenheimstraße. Eine ebenfalls mehrköpfige Jugendgruppe soll unten vor dem 21 Stockwerke hohen Haus gestanden haben. Unter Anfeuerung der unten Stehenden soll die obenstehende Gruppe ein etwa 40 mal 60 Zentimeter großes Metallgitter gegen die Fassade geschlagen und schließlich nach unten geworfen haben. Das Gitter schlug mehrere Meter neben dem Hauptzugang des Gebäudes auf. Anschließend soll von oben aus der Gruppe heraus auch noch ein E-Roller hintergeworfen worden sein. Dieser durchschlug das Vordach des Hauszugangs. Verletzt wurde niemand. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten beide Gruppen in unbekannte Richtungen. Das Gitter und der Roller wurden für eine Spurenauswertung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu den Würfen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen. Sie dauern an.