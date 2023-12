Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nr. 2324

Heute früh hat die Polizei in Wedding zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Polizeikräfte in Zivilkleidung wurden gegen 3.40 Uhr auf zwei Männer aufmerksam, die sich in unmittelbarer Nähe eines Lokals in der Triftstraße befanden, in dem augenscheinlich kurz zuvor ein Einbruch stattgefunden hatte. Die Einsatzkräfte beobachteten, dass zu den beiden Männern offenbar noch weitere drei Komplizen gehörten. Als sich die Polizeikräfte als solche zu erkennen gaben, ergriff die Gruppe die Flucht. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Drei der Tatverdächtigen konnten entkommen, einen 23-Jährigen und einen 17-jährigen, bereits polizeibekannten Jugendlichen konnten die Polizeikräfte festnehmen. Entlang des Fluchtweges fanden sie Einbruchswerkzeug. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichem Diebesgut, führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord), an das die beiden Tatverdächtigen überstellt wurden.