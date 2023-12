Chanukka-Leuchter entwendet und wieder aufgefunden

Nr. 2323

In der vergangenen Nacht gelang es Einsatzkräften in Tiergarten, einen entwendeten Chanukka-Leuchter wieder an seinen ursprünglichen Platz zu bringen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten die Kräfte der Polizeidirektion 2 (West) gegen 22.15 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz das Fehlen des Leuchters an der Hofjägerallee Ecke Stülerstraße. Gegen 0.30 Uhr konnten die Kräfte den Leuchter am Ufer des Neuen Sees auffinden, wo Zeugen ihn zuvor gemeldet hatten. Abgesehen von mehreren Lampenkörpern, welche herabgerutscht waren, blieb der Leuchter unbeschädigt und konnte zu seinem angestammten Aufstellort zurückgebracht werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.