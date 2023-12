Heranwachsender von Duo attackiert

Nr. 2321

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem verletzten Heranwachsenden nach Hellersdorf alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll es gegen 14.15 Uhr in der Gothaer Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 20-Jährigen und einem 26-Jährigen sowie dessen 20-jährigem Begleiter gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 26-Jährige einen Schlüsselbund in die Hand genommen und den 20-Jährigen mit Faustschlägen attackiert haben. Als ein 24-jähriger Zeuge dazwischenging, soll der Mann von dem Heranwachsenden abgelassen und in ein Mehrfamilienhaus gegangen sein. Im Anschluss soll aber auch noch sein Begleiter mit Schlägen und Tritten auf den bereits Verletzten eingewirkt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Heranwachsenden aufgrund seiner Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Polizeikräfte nahmen den 20-jährigen Begleiter am Ort fest und brachten ihn zum Zwecke einer Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss konnte er seinen Weg fortsetzen. Den 26-jährigen Mann trafen die Polizisten und Polizistinnen in dem Mehrfamilienhaus an. Nach der Feststellung seiner Identität wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.