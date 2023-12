E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Nr. 2320

Gestern Nachmittag ist bei einem Unfall in Prenzlauer Berg ein E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29-Jährige gegen 17.20 Uhr mit einem VW die Hanns-Eisler-Straße und wollte an der Michelangelostraße nach links abbiegen. Dabei fuhr sie mit dem Wagen den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 29 Jahre alten E-Scooter-Fahrer an, der in der Folge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen hat ein Verkehrsermittlungsdienst übernommen.