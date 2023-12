Fußgängerin durch Kollision mit Kleintransporter verletzt

Nr. 2319

Heute Vormittag kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin erheblich verletzt wurde. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte eine 74-jährige Frau gegen 11.15 Uhr den Kaiserdamm in Richtung Lietzensee bei grün abstrahlender Fußgängerampel überqueren. Es kam dabei zu einer Kollision mit einem Kleintransporter eines 23-Jährigen Mannes, der die Sophie-Charlotte-Straße in Richtung Wundtstraße befuhr und in den Kaiserdamm nach Osten einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Seniorin einen offenen Bruch am Handgelenk und eine Verletzung am Oberschenkel. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die 23-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.