Fußgängerin angefahren

Nr. 2318

Bei einem Verkehrsunfall in Spandau wurde heute Morgen eine Fußgängerin verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 57-jährige Fahrer eines Transportes gegen 8.30 Uhr bei Grün von der Seegefelder Straße nach rechts in die Klosterstraße eingebogen sein. Dabei übersah er offenbar die 63 Jahre alte Fußgängerin, die ebenfalls bei Grün die Klosterstraße an der dortigen Fußgängerampel überqueren wollte. Er fuhr die Frau an, sie fiel zu Boden und zog sich unter anderem eine Schulterverletzung zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 63-Jährige in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).