Landfriedensbruch und Angriff auf Polizeibeamte - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 2315

Mit der Veröffentlichung eines Bildes sucht die Polizei einen bislang unbekannten Mann, der am 08. August 2021 gegen 17.15 Uhr an einem besonders schweren Landfriedensbruch auf einem Spielplatz in Berlin-Schöneberg, Mansteinstraße 10, beteiligt gewesen sein soll. Dabei soll er einen Polizeibeamten mit einem Faustschlag schwer im Gesicht verletzt haben. Vorausgegangen waren polizeiliche Maßnahmen am Rande einer Versammlung der linksalternativen Szene.