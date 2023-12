Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2313

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Malchow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 22-jähriger Autofahrer gegen 16.50 Uhr die Darßer Straße in Fahrtrichtung Saaler Bogen befahren haben. Beim Linksabbiegen in die Piesporter Straße sei es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 44-jährigen Autofahrerin, welche die Darßer Straße in Richtung Nachtalbenweg befahren habe, gekommen. Bei der Kollision erlitt die fünfjährige Tochter der Frau Verletzungen am Kopf. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Mutter zog sich Verletzungen am Oberkörper zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Sein Wagen wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.