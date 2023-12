Mutmaßliche Drogen in Auto und Wohnung gefunden

Nr. 2312

Gestern Mittag wurden zwei Männer im Ortsteil Hansaviertel festgenommen. Zivilkräfte beobachteten gegen 12.50 Uhr einen Mann, der im Holsteiner Ufer auf ein haltendes Auto zuging, etwas in dieses hineinlegte und seinen Weg anschließend fortsetzte. Zeitgleich fuhr auch der Fahrer des Wagens los. Die Einsatzkräfte konnten das Auto in der Nähe stoppen und den 36-jährigen Fahrer kontrollieren. Bei der freiwillig gestatteten Durchsuchung des Wagens fanden die Polizeibeamten diverse Reagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain, Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis sowie ein Handy und Geld. Alle aufgezählten Gegenstände wurden beschlagnahmt. Auf der Grundlage eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten die Kräfte auch die Wohnung des Mannes, wo jedoch nichts beschlagnahmt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige am Ort entlassen. Auch nahmen die Polizisten und Polizistinnen den Fußgänger fest. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Kräfte eine Vielzahl an zum Teil noch unverpackten mutmaßlichen Drogen, wie zum Beispiel Kokain, Cannabis und Ecstasy sowie mehrere Feinwaagen, ein Handy und Geld. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und der 30-Jährige kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Im Anschluss wurde er dem weiter ermittelnden Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte des Landeskriminalamtes übergeben. Der Mann soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden.