Fußgängerin von Auto angefahren - stationäre Behandlung

Nr. 2310

Eine Fußgängerin ist gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wannsee verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 50-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit einem Transporter im linken Fahrstreifen der Königstraße in Richtung Pfaueninselchaussee unterwegs und fuhr mit diesem kurz vor der Hugo-Vogel-Straße die 79-jährige Fußgängerin an, die von links aus die Fahrbahn überquerte. Die Seniorin erlitt Kopf-, Arm- sowie Beinverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Königstraße bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) wird die weitere Unfallbearbeitung übernehmen.