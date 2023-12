Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 2309

Gestern Abend wurde in Neu-Hohenschönhausen eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall angefahren und unter einem Fahrzeug eingeklemmt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll die 27-Jährige gegen 18.30 Uhr rennend die Fahrbahn der Vincent-van-Gogh-Straße überquert haben, um vermutlich noch einen Linienbus an einer gegenüberliegenden Haltestelle zu erreichen. Dabei wurde die Passantin von einem Transporter erfasst, dessen 38 Jahre alter Fahrer die Vincent-van-Gogh-Straße von der Randowstraße kommend in Richtung Weisestraße befuhr. Alarmierte Rettungskräfte brachten die junge Frau mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden an der Unfallstelle von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) übernommen.