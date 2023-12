Passantin mit Stein beworfen

Nr. 2308

Mit einer Kopfwunde kam gestern Vormittag eine Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik, nachdem sie in Mitte mit einem Stein verletzt worden war. Nach ihren Angaben war die 37-Jährige gegen 9 Uhr auf dem Gehweg der Otto-Braun-Straße unterwegs, als sie plötzlich ein Stein am Kopf traf. Mitarbeitende eines Hotels kümmerten sich um die Fußgängerin und alarmierten den Rettungsdienst, der sie ins Krankenhaus brachte. Einsatzkräfte der Polizei stellten den Stein mit einem Durchmesser von etwa fünf Zentimetern sicher. Wer den Stein geworfen hatte und aus welcher Höhe, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen hat.