Leuchter beschädigt

Nr. 2307

Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes hat in der vergangenen Nacht die Ermittlungen zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung in Schöneberg übernommen. Die Besatzung eines Funkwagens des Polizeiabschnitts 41 bemerkte während der Streifenfahrt gegen 23.20 Uhr eine Beschädigung an dem in der Straße An der Urania aufgestellten Chanukka-Leuchter. Unbekannte hatten einen Leuchtkörper gewaltsam entfernt und auf den Boden geschmissen. Zudem wurde auch ein am Leuchter angebrachtes Schild abgerissen. Die Ermittlungen dauern an.