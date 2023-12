Nr. 2305

Heute Morgen wurden Einsatzkräfte wegen einer Farbschmiererei an einem Bürgerbüro eines Mitgliedes des Abgeordnetenhauses von Berlin nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der Abgeordnete gegen 8.30 Uhr in der Warnitzer Straße die beschmierte Eingangstür seines Büros und rief die Polizei. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern an.