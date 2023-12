Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Nr. 2304

Gestern Mittag alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei nach Alt-Treptow. Gegen 12.30 Uhr hatte er die ausgelöste Alarmanlage eines in der Martin-Hoffmann-Straße geparkten Autos gehört. Er gab an, dann vor die Haustür gegangen zu sein und einen 49-jährigen Mann angesprochen zu haben, der an dem Fahrzeug stand. Dieser soll eine Tasche in der Hand gehalten haben, die er offenkundig unmittelbar zuvor durch eine eingeschlagene Scheibe aus dem Fahrzeug genommen hatte. Anschließend soll der Tatverdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein. Einsatzkräfte des Abschnitts 35 konnten den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen und diverse Gegenstände, die er bei sich trug, als mutmaßliches Diebesgut identifizieren. Der 49-Jährige musste sich im Polizeigewahrsam einer Blutentnahme unterziehen und wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt. Heute soll er einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen wird.