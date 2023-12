BVG-Fahrgast bei Verkehrsunfall verletzt – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 2303

Mit einem Zeugenaufruf wendet sich das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City) an die Öffentlichkeit. Am Mittwoch, den 6. Dezember 2023, gegen 11.30 Uhr, musste der Fahrer eines BVG-Busses der Linie 265 in Kreuzberg auf Höhe der Köpenicker Straße 179 eine Gefahrenbremsung durchführen, weil der bislang unbekannte Fahrer des vor ihm fahrenden Pkw ohne ersichtlichen Grund plötzlich stark abbremste und danach gleich wieder beschleunigte. Durch die Gefahrenbremsung wurde eine 71-jährige Frau im Bus schwer verletzt. Sie zog sich einen Beckenbruch zu und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wer kann Angaben zum unbekannten Pkw oder zum Fahrzeugführenden machen?

Wer hat den Unfall beobachtet und kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain, unter den Rufnummern (030) 4664-572438, (030) 4664-572434 oder (030) 4664-572800 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.