Randalierer greift Familienvater und Einsatzkräfte an

Nr. 2302

Gestern Mittag alarmierte ein Zeuge die Polizei nach Kreuzberg zu einem Randalierer. Der 32-jährige Anrufer, der kurz vor 13 Uhr mit Frau und Kindern in der Schlesischen Straße unterwegs war, gab an, von einem 31-Jährigen zunächst aggressiv angebettelt worden zu sein. Als er der Forderung nicht nachkam, soll der 31-Jährige Steine in seine Richtung geworfen, jedoch nicht getroffen haben. Zudem habe der Tatverdächtige einen Stromkasten umgetreten und beschädigt. Die Ehefrau und die Kinder des Zeugen konnten sich abseits halten, er selbst flüchtete in ein Lokal und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte am mutmaßlichen Tatort eintrafen, versuchte der 31-jährige Tatverdächtige zu flüchten. Er riss sich los, als ihn eine Beamtin festhalten wollte; einen weiteren Beamten schlug er mit einer Faust ins Gesicht. Mit Hilfe hinzualarmierter Unterstützungskräfte gelang es schließlich, den um sich tretenden, schlagenden und spuckenden Mann unter Kontrolle zu bringen. Vier Einsatzkräfte, die bei dem Einsatz Hautabschürfungen, Hämatome im Gesicht sowie Verstauchungen an Hand und Arm erlitten hatten, mussten vom Dienst abtreten. Außerdem wurde durch den körperlichen Widerstand des Festgenommenen die Bodycam eines Beamten beschädigt. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, musste er sich im Gewahrsam einer Blutentnahme unterziehen. Heute soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs bzw. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Sachbeschädigung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).