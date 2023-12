Versuchter schwerer Diebstahl aus Geldausgabeautomaten

Nr. 2300

Drei unbekannt gebliebene Männer versuchten in der vergangenen Nacht einen Geldausgabeautomaten in Mitte gewaltsam zu öffnen. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 2.45 Uhr in der Kronenstraße einen Mann, der sich in der Nähe zu einem Vorraum einer Bankfiliale aufhielt. Wenig später sah die Zeugin zwei weitere Männer aus dem Eingangsbereich kommen. In einem dunklen Pkw soll das Trio sich schließlich in Richtung Glinkastraße entfernt haben. Alarmierte Einsatzkräfte stellten fest, dass an einem der im Vorraum aufgestellten Geldautomaten ein Fach aufgehebelt und eine brennbare Flüssigkeit in den Automaten eingeleitet und entzündet wurde. Die Flammen selbst sollen erloschen sein. Die Ermittlungen zu dem Versuch des schweren Diebstahls dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.