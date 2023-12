Mann mit Schussverletzung aufgefunden – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2332

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht zum 11. Dezember 2023 wendet sich die Polizei Berlin mit der Bitte um Mithilfe an die Bevölkerung. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Mann gegen 3.30 Uhr im Bereich Lietzenburger Straße/ Emser Straße angeschossen worden sein. Er wurde in einem Krankenhaus operiert und zur stationären Behandlung aufgenommen. Zur Tatzeit soll ein dunkler Kleinwagen mit gelbem Kennzeichen vom Tatort in Richtung Olivaer Platz davongefahren sein.

Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen in der Umgebung gemacht?

Wer hat im Zusammenhang mit dem Fahrzeug verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonstige, sachdienliche Hinweise auf die Tat oder Täter geben?

Hinweise, die ggf. auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die 1. Mordkommission in der Keithstraße 30, 10787 Berlin unter der Rufnummer 4664-911111 oder via Email sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für die Übersendung von Bild- und Tondateien wurde ein Hinweisportal eingerichtet.

Erstmeldung Nr. 2299 vom 11. Dezember 2023: Mann mit Schussverletzung aufgefunden

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Tötungsdelikts nach Wilmersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen verständigten Zeugen gegen 3.40 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere schussähnliche Geräusche vernommen hatten. An der Ecke Lietzenburger Straße und Emser Straße trafen die Kräfte auf einen 29-jährigen Mann, welcher eine Schussverletzung aufwies. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er aktuell operiert wird. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.