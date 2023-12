Brandstiftung an Pkw

Nr. 2298

In Marzahn wurden heute früh drei geparkte Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt. Gegen 4.10 Uhr bemerkte ein Anwohner der Landsberger Allee vom Balkon seiner Wohnung aus Flammen an einem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, dass zwischenzeitlich auf zwei rechts und links geparkte Autos übergegangen war. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.