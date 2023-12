Nr. 2297

Von einem Mitbewohner niedergestochen wurde vergangene Nacht ein Jugendlicher in Neukölln. Kurz nach Mitternacht alarmierte ein 17-Jähriger Polizei und Rettungsdienste zu einem Mehrfamilienhaus an der Treptower Straße, da ihm sein Mitbewohner ein Messer in den Rücken gestoßen haben soll. Nachdem die Einsatzkräfte den Mann aus der Wohnung gerettet hatten, begannen sie sofort mit den Rettungsmaßnahmen, die Rettungskräfte später weiterführten. Während der Maßnahmen äußerte der Verletzte, dass sich der Tatverdächtige noch immer in der Wohnung aufhalten soll. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung und nahmen den 21-Jährigen fest. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Von dort stellten sie den Festgenommenen in einem Krankenhaus dem diensthabenden psychiatrischen Arzt vor. Dieser brachte ihn stationär im Krankenhaus unter. Den Verletzten brachten die Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem dieser sogleich operiert werden musste. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen soll keine Lebensgefahr mehr bestehen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City).