Toter nach Wohnungsbrand geborgen

Nr. 2296

Bei einem Wohnungsbrand in Friedrichsfelde starb in der vergangenen Nacht ein Mann. Gegen 23.50 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Baikalstraße Feuerschein und Rauchgeruch aus einer Wohnung in der sechsten Etage des Hochhauses und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen der in Vollbrand stehenden Wohnung und fanden nach den Löscharbeiten den Leichnam eines Mannes. Bei dem Toten soll es sich nach den bisherigen Ermittlungen um den 66-jährigen Mieter der Wohnung handeln. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.