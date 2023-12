Nr. 2295

Unbekannte haben die Fassade eines Bürgerbüros einer Partei in Neukölln beschmiert. Ein Mitarbeiter einer Objektschutzstreife bemerkte gestern Abend gegen 20.15 Uhr die Farbanhaftungen an der Einrichtung in der Friedelstraße. Tatverdächtige konnten nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.