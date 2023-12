Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 2294

Heute Morgen kam es in Hellersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 55-Jährige gegen 9 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Zossener Straße aus der Stendaler Straße kommend in Richtung Alte Hellersdorfer Straße unterwegs gewesen sein, als er mit dem Auto eines 20-Jährigen kollidierte, der aus der Teupitzer Straße nach rechts in die Zossener Straße eingebogen sein soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten den über Schwindel und Übelkeit klagenden Zweiradfahrer in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).