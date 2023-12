Polizist bei Einsatz verletzt

Nr. 2292

Bei einem Einsatz in der vergangenen Nacht in Neukölln verletzte ein Mann einen Polizisten. Kurz vor Mitternacht alarmierte ein 35-Jähriger die Polizei zur Kreuzung Richardstraße Ecke Schöneweider Straße, weil er sich von einem 23-Jährigen bedroht fühlte. Am Einsatzort eingetroffen, bedrohte der junge Mann den Anrufer auch im Beisein der Einsatzkräfte. Um der Begehung weiterer Taten vorzubeugen, zogen zwei Polizisten den jungen Mann vom Anrufer weg. Dabei attackierte der 23-Jährige die beiden mit Faustschlägen und verletzte einen von ihnen im Gesicht und an einer Hand. Mit der Hilfe von weiteren Polizeikräften konnte der junge Mann trotz erheblichen Widerstandes festgenommen werden. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Er kam zum Zweck einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Der verletzte Polizist wurde auf seiner Dienststelle von Rettungskräften behandelt und musste seinen Dienst vorzeitig beenden. Der 23-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung, des tätlichen Angriffes auf und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an.