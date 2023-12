Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2291

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 22-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit einem Auto vom Rustweg kommend auf der Niederneuendorfer Allee in Richtung Aalemannufer unterwegs gewesen sein und dort einen haltenden Bus überholt haben. Dabei soll er einen 14-Jährigen angefahren haben, der die Fahrbahn zwischen verkehrsbedingt wartenden Autos überquert haben soll, um den Bus zu erreichen. Bei der Kollision erlitt der Jugendliche Verletzungen am Kopf, an einem Arm sowie einem Bein und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.