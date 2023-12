Schmierereien an Wohnungstür – Staatsschutz ermittelt

Nr. 2290

Zu einer in der vergangenen Nacht festgestellten Sachbeschädigung in einem Mehrfamilienwohnhaus in Mitte ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Gegen Mitternacht stellten zwei Männer an der Eingangstür ihrer gemeinsamen Wohnung ein in schwarzer Farbe aufgebrachtes Hakenkreuz sowie eine weitere Schmiererei mit Bezug zu einer Glaubensrichtung fest. An dem Balkon der Männer ist sichtbar eine israelische Flagge angebracht. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zu der Frage, inwieweit die Schmierereien im Zusammenhang mit der Flagge stehen könnten, dauern an.