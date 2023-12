Zwei verletzte Männer

Nr. 2288

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu zwei verletzten Männern in Charlottenburg alarmiert. Auf einem Gehweg am Hardenbergplatz fanden sie gegen 0.30 Uhr einen 20-Jährigen mit Verletzungen im Bereich des Oberkörpers sowie einen 23-Jährigen mit einer Schnittverletzung im Gesicht. Während die Polizisten und Polizistinnen die Verletzungen erstversorgten, alarmierten sie die Feuerwehr. Die Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus. Dort wurde der Jüngere stationär aufgenommen und der Ältere nach einer ambulanten Behandlung entlassen. Zeugen und Zeuginnen berichteten von zwei flüchtenden Personen. Bei einer Absuche des Nahbereiches konnten diese nicht mehr festgestellt werden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.