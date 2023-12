Raubüberfall auf Lokal

Nr. 2287

In der vergangenen Nacht wurde eine Bar in Charlottenburg ausgeraubt. Nach ersten Ermittlungen sollen gegen 1.10 Uhr zwei maskierte Personen ein Lokal in der Fritschestraße betreten haben. In dem Lokal befanden sich eine 60-jährige Mitarbeiterin sowie zwei weitere Frauen im Alter von 60 und 36 und ein Mann im Alter von 34 Jahren. Einer der mutmaßlichen Tatverdächtigen soll eine Schusswaffe in der Hand gehabt und damit auf die Gäste gezeigt haben, während der andere hinter den Tresenbereich ging und diesen durchsuchte. Dort entwendete er die Kasse inklusive Bargeld sowie ein Handy. Die unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen sollen schließlich in unbekannte Richtungen geflüchtet sein. Es wurde niemand verletzt. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernimmt die weiteren Ermittlungen.