Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2281

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 75-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr die Allee der Kosmonauten befahren haben. Als er an der Märkischen Allee nach links abbiegen wollte, übersah er das Fahrzeug eines 88-jährigen Mannes, der die Märkische Allee in nördlicher Richtung befuhr. Der 88-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Oberkörper zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 75-Jährige klagte zwar über Schmerzen, lehnte aber eine Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.