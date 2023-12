Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus - Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 2280

Gestern Abend soll ein Mann in Lichtenberg einem anderen Mann mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Nach bisherigem Kenntnisstand stritten sich die beiden Männer im Alter von 47 und 48 Jahren gegen 20.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Hagenstraße. Im Zuge des Streits sollen sich die zwei Männer zunächst geschlagen haben. Der Jüngere soll dem Älteren dann im weiteren Verlauf mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Dann ließ er von ihm ab. Als ein unbekannt gebliebener Passant sich zwischen die beiden stellte, flüchtete der 47-Jährige. Auch der Verletzte entfernte sich zunächst vom Ort und fuhr mit der U-Bahn zum Alexanderplatz. Dort setzte er sich auf eine Bank und rief um Hilfe. Zeugen alarmierten Rettungskräfte, die den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus brachten, wo er sofort operiert werden musste. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nunmehr nicht mehr bestehen.

Gegen 21.30 Uhr meldete sich der 47-jährige Tatverdächtige zunächst telefonisch bei der Polizei und kehrte an den Tatort in der Hagenstraße zurück, wo er von den Einsatzkräften festgenommen wurde. Sie überstellten ihn der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.