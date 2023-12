Pyrotechnik in Schulaula explodiert

Nr. 2278

Zu einer Explosion in einer Schule in Westend hat heute früh ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand gelangten bislang Unbekannte auf noch zu klärende Weise in das Innere der Bildungseinrichtung in der Waldschulallee und zündeten ein pyrotechnisches Erzeugnis in der Aula. Verletzte wurden seitdem nicht bekannt. Der Hausmeister der Schule entdeckte kurz nach 6.30 Uhr mehrere beschädigte Fensterrahmen und Glasscheiben und informierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.