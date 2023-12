Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet - Festnahme

Nr. 2276

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte Zeugen eines Verkehrsunfalls in Kreuzberg. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mietfahrzeug gegen 15.40 Uhr in der Zossener Straße versucht haben, in den Fließverkehr einzufahren. Dabei sei es zur Kollision mit einem fahrenden und einem geparkten Fahrzeug gekommen, wobei niemand verletzt wurde. Die beiden Insassen des Unfallwagens fuhren daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit davon – gefolgt von den Einsatzkräften. In einer Sackgasse in der Körtestraße mussten die beiden Männer die rasante Fahrt stoppen und flüchteten zu Fuß weiter. Witterungsbedingt rutschte der Funkwagen beim Bremsvorgang und touchierte die Tür des Mietfahrzeugs, die Einsatzkräfte blieben jedoch unverletzt. Während es dem Unfallfahrer gelang davonzulaufen, wurde sein 16-jähriger Beifahrer wenig später in der Fichtestraße angetroffen und festgenommen. Die Mutter des Jugendlichen konnte ihren Zögling nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen beim Polizeiabschnitt abholen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.