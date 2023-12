Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Nr. 2275

Drei aufmerksamen Zeuginnen ist es zu verdanken, dass die Polizei gestern Abend in Marzahn zwei Tatverdächtige festnehmen konnte, die vermutlich für mehrere Diebstähle verantwortlich sind. Gegen 20.25 Uhr beobachteten die 15-jährigen Mädchen an der Bushaltestelle in der Wendeschleife der Marzahner Promenade eine 21-Jährige dabei, wie sie den Rucksack einer Frau öffnete und daraus ein Portemonnaie entnahm. Die Zeuginnen alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die 21-jährige mutmaßliche Diebin und einen 18-jährigen mutmaßlichen Komplizen in der Nähe festnehmen, ein weiterer mutmaßlicher Komplize konnte indes unerkannt entkommen. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen fanden die Beamtinnen und Beamten Personaldokumente und EC-Karten, die sie teilweise noch in der Nähe befindlichen Besitzerinnen und Besitzern zuordnen konnten. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Festgenommenen kurz zuvor vermutlich auch mehrere Gäste eines nahegelegenen Bowlingcenters bestohlen hatten. Beide Tatverdächtige sollen heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen des Fachkommissariats des Landeskriminalamtes dauern an.

Tipps, wie Sie sich vor Taschendiebstahl schützen können, finden Sie im Internet hier.