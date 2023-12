Geparkte Autos durch Feuer beschädigt

Nr. 2274

In der vergangenen Nacht brannten in Westend zwei Autos und ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Gegen 2.15 Uhr hörten Anwohnende der Gotha-Allee einen lauten Knall und sahen wenig später auf einem Mieterparkplatz einen in Flammen stehenden Kleinwagen. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass zwei links neben dem Fahrzeug geparkte Autos durch die Flammen und die Hitze ebenfalls beschädigt wurden, wie auch die Fassade eines angrenzenden Hauses. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.