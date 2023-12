Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2273

Gestern Abend kam es in Wittenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 21.45 Uhr ein 28-Jähriger aus Richtung Eichborndamm den Wilhelmsruher Damm in Richtung Dannenwalder Weg mit einem Toyota befahren haben. Beim Passieren einer Einfahrt soll er eine 56-jährige Fußgängerin erfasst haben, die die Fahrbahn in Richtung S-Bahnhof Wittenau überquert haben soll. Die Frau erlitt Verletzungen am Ellenbogen sowie am Bein und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 28-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.