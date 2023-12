Geldautomat gesprengt und mit E-Scootern geflohen

Nr. 2270

Zwei bislang unbekannte Personen sollen heute früh im Ortsteil Märkisches Viertel einen Geldautomaten gesprengt haben und anschließend mit E-Scootern geflohen sein. Anwohnende alarmierten die Polizei, nachdem sie gegen 3.40 Uhr einen lauten Knall aus der Filiale eines Geldinstituts am Wilhelmsruher Damm gehört hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen haben sich die beiden Tatverdächtigen Zugang zum Selbstbedienungsbereich des Geldinstituts verschafft und dort einen Geldautomaten aufgesprengt. Anschließend sollen sie das so erlangte Diebesgut in schwarzen Plastiksäcken verstaut haben und mit E-Scootern in Richtung Treuenbrietzener Straße/Dannenwalder Weg geflüchtet sein. Der Eingangsbereich des Geldinstitutes wurde stark beschädigt; Personen wurden nicht verletzt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.