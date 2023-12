Ungebetener Gast festgenommen

Nr. 2269

Ein Polizist außer Dienst nahm zusammen mit einem Passanten gestern Abend in Kladow einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte der Beamte, wie ein bis dato Unbekannter gegen 18.45 Uhr von einem Grundstück im Harsdörferweg, auf welchem sich ein Einfamilienhaus befindet, flüchtete. Er rannte ihm hinterher und nahm ihn noch in der Nähe fest. Ein Passant, der das Geschehen bemerkte, half ihm beim Festhalten. Einem Mittäter gelang die Flucht. Zum Ort gerufene Polizeieinsatzkräfte überstellten den Festgenommenen im Alter von 35 Jahren, der mögliches Einbruchwerkzeug in Form eines Schraubendrehers bei sich hatte, der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West). Am Haus konnten Einbruchspuren festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen, die auch umfassen, ob aus dem Haus etwas entwendet wurde, dauern derzeit noch an.