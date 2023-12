Vor Polizei geflohen und mit parkenden Autos kollidiert

Nr. 2268

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte auf ein Mietfahrzeug in Marzahn aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen soll der Wagen gegen 2 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in der Landsberger Allee unterwegs gewesen sein. Die Kräfte forderten den Fahrzeugführer an der Ecke Ferdinand-Schultze-Straße zum Anhalten auf. Dem soll der Tatverdächtige augenscheinlich nachgekommen sein, habe jedoch dann unvermittelt wieder Gas gegeben und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Kräfte verfolgten den Flüchtigen, verloren jedoch kurzzeitig den Blickkontakt. Wenig später konnte der Wagen am Heckelberger Ring wieder aufgefunden werden, wo er mit drei geparkten Fahrzeugen kollidiert war. Der Fahrer konnte in unbekannte Richtung flüchten. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.