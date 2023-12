Mieterin bei Wohnungsbrand gestorben

Nr. 2265

Feuerwehr und Polizei wurden in der vergangenen Nacht zu einem Wohnungsbrand in Schöneberg alarmiert. Gegen 23.10 Uhr hörte ein Zeuge aus einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße einen ausgelösten Brandmelder und rief die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer öffneten wenig später gewaltsam die Wohnungstür zu der im Erdgeschoss liegenden Wohnung und fanden im Zuge der Löscharbeiten in einem Zimmer die leblose 66-jährige Mieterin auf. Andere Personen wurden nicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.