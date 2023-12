Festnahme nach Diebstahl aus Autos

Nr. 2260

Zwei mutmaßliche Autoeinbrecher sollen heute zum Erlass von Haftbefehlen einem Richter vorgeführt werden. Die beiden Männer wurden in der Nacht zum 4. Dezember 2023 von Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 23 in Staaken nach Diebstählen aus mehreren Autos festgenommen. Zivilkräfte der Polizei beobachteten gegen 2.20 Uhr im Gärtnerring zwei Männer, als sie die Fensterscheibe eines Wagens einschlugen und ihn durchsuchten. Bei einem weiteren Auto in der Nähe versuchten die Männer ebenfalls durch Einschlagen der Autoscheibe in das Wageninnere einzudringen, allerdings ohne Erfolg. Durch die Einbruchsversuche entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden an dem Fahrzeug. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Tatverdächtigen in ein weiteres Fahrzeug und in ein Wohnmobil eingebrochen waren und es bei einem Wohnwagenanhänger versucht hatten. In der Heerstraße konnten die beiden einschlägig polizeilich bekannten Tatverdächtigen festgenommen werden. Bei einem der mutmaßlichen Diebe konnte ein Teil der Beute gefunden werden. Das Duo, das in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde dem zuständigen Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.