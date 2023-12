Seniorin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2261

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten Seniorin. Die 69-jährige Edelgard SCHULZ verließ am 4. Dezember 2023 auf unbekanntem Weg eine Pflegeeinrichtung in der Kaulbachstraße in Lankwitz und kehrte bisher nicht zurück. Sie ist 165 cm groß, von mittlerer Statur, hat braune Augen und braunes, schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie mit einem braunen Pullover, einer dunklen Hose und Hausschuhen. Frau Schulz ist an Demenz erkrankt und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden. Sie ist ohne Jacke unterwegs und hat weder Personalpapiere, Schlüssel oder Bargeld bei sich.

Wer hat Frau SCHULZ seit dem 4. Dezember 2023 gesehen?

seit dem 4. Dezember 2023 gesehen? Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeiabschnitts 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-473445 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.