Gegen geparkte Autos gefahren

Nr. 2259

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Buckow. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto den Quarzweg in Richtung Asbestweg befahren haben. Während der Fahrt soll er gesundheitliche Probleme erlitten, mit seinem Opel nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahn geparkten Kia kollidiert sein. Im weiteren Verlauf soll der Kia auf den dahinter geparkten Renault geschoben worden sein, der gegen ein wiederum dahinter geparkten Smart geprallt sein soll. Alarmierte Rettungskräfte befreiten den 83-jährigen Fahrer aus seinem Auto. Er wies Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper auf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Alle vier Fahrzeuge wurden beschädigt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle eine gute halbe Stunde lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).