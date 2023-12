Mann mit Stichverletzungen aufgefunden

Nr. 2258

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer verletzten Person nach Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mitarbeiter eines Imbisses in der Müllerstraße gegen 1.20 Uhr auf einen 46-jährigen Mann aufmerksam geworden sein, welcher sich vor der Lokalität aufgehalten habe. Der Verletzte wies eine Stichverletzung am Bauch auf, war jedoch ansprechbar. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Feuerwehr, wurde der Mann im Krankenhaus notoperiert und anschließend zur stationären Behandlung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.