Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2257

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Westend ist eine Fußgängerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-Jähriger gegen 16.35 Uhr mit seinem BMW die Nebenfahrbahn der Heerstraße und erfasste an der Straße Am Rupenhorn die 75 Jahre alte Fußgängerin, die die Nebenfahrbahn überquerte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin mit Kopf- und Rumpfverletzungen in eine Klinik, in der sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zu den Ampelfarben, hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.