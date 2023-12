Streit in Obdachlosenunterkunft eskaliert

Nr. 2256

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Obdachlosenheim in Tempelhof alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen sollen zwei Bewohner eines Zimmers in der Unterkunft am Tempelhofer Damm kurz nach Mitternacht in Streit geraten sein, nachdem sie zuvor gemeinsam Alkohol getrunken hatten. In der Folge der Auseinandersetzung soll der 39-Jährige den 29-Jährigen mit einem Bierglas attackiert haben. Andere Bewohner sollen die beiden Männer dann voneinander getrennt haben. Der Jüngere erlitt Schnittverletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Kräfte des Polizeiabschnitts 44 nahmen den 39-jährigen Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an.